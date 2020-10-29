Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из‑за осложнений после COVID-19

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер после осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Башкирии.

Мустафину был 61 год. Как рассказали в администрации, он умер после «35-дневной борьбы с болезнью». Смерть наступила в результате «осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19».

Глава республики Радий Хабиров выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ульфат Мустафин возглавил администрацию Уфы 29 октября 2018 года. До этого он был заместителем генерального директора компании «Газпром газораспределение Уфа». Он родился 4 мая 1959 года в Башкирии и окончил Уфимский авиационный институт по специальности «организация и нормирование труда».

Ранее Хабиров сообщал о тяжелом течении болезни и серьезных поражениях легких, а также отметил, что отсутствие Хабирова не повлияло на работу администрации.