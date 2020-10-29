Россияне назвали самые чистые и грязные города в стране

Жители России оценили оценили экологическую обстановку в своих городах. Самыми чистыми оказались Тюмень и Казань, сообщает РИА «Новости».

Исследование провел сервис по поиску работы Superjob, аналитики которого опросили 1500 представителей экономически активного населения из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 из городов-миллионников и по 700 жителей из городов-полумиллионников. Опрошенные оценили экологическую обстановку по критериям, среди которых качество воздуха, воды, продуктов питания и чистота в целом.

«Тольятти и Рязань — самые загрязненные города. Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания, лучше еда — только в Набережных Челнах и Махачкале», — говорится в исследовании.

84% тюменцев оценили работу по охране природы в своем городе как «хорошую» или «нормальную» — это лучший показатель среди всех городов. Тюмень оказалась на первом месте по оценке качества воздуха и работе по утилизации отходов. Жители также отметили высокое качество еды.

Москвичи и петербуржцы посчитали экологическую обстановку нормальной — 46 и 49% соответственно. Число разделяющих такую позицию растет каждый год. В 2011 году чистоту своего города оценивали на удовлетворительном уровне только 19% москвичей и 30% петербуржцев, а в 2014-м — 22% жителей столицы и 35% петербуржцев.

По сравнением с прошлым годом некоторым городам-миллионникам удалось улучшить общие оценки экологической ситуации. Позитивно настроенных горожан стало в два раза больше Челябинске, в Красноярске — в 1,6 раза, и в Омске — в 1,5 раза.

В июне в Департаменте природопользования Москвы заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе Москвы за время режима изоляции была на 60% ниже, чем в тот же период в прошлом году. Среди основных причин выделили меньшее число автомобилей на дорогах и значительное снижение промышленных выбросов.