Мак ДеМарко получает комплименты от неодушевленных предметов в новом клипе группы Crowded House

Австралийская рок-группа Crowded House выпустила первый за более чем за десятилетие трек — «Whatever You Want». В клипе на него снялся канадский музыкант Мак ДеМарко.
Герой ДеМарко вспоминает вчерашнюю вечеринку, где он, по-видимому, неудачно шутил, а гости от него сторонились. Но неодушевленные предметы вокруг уверяют мужчину в обратном. «Ты был неотразим прошлой ночью», — заявляет гипсовый бюст. «Твои шутки были совсем не оскорбительны», — убеждает резиновая уточка. Девушка с упаковки шампуня называет героя милым, и только рассудительное чучело серны (это такое парнокопытное из семейства козьих) считает, что ему стоит обратиться за помощью.
Исполнители австралийского софт-рока и нью-вейва Crowded House были образованы в Мельбурне в 1985 году. Их название (на русский переводится как «переполненный дом») отсылает к трудным жилищным условиям, с которыми музыкантам пришлось столкнуться во время записи первого альбома в Лос-Анджелесе.
Группа объявила об окончании своей деятельности в 1996 году, успев к тому времени записать четыре студийных альбома. До 2007 года фронтмен коллектива Нил Финн занимался исключительно сольной карьерой, после чего вновь объединился с коллегами под старым названием. С тех пор Crowded House выпустили всего два студийника, последний из которых — «Intriguer» — увидел свет в далеком 2010 году.