Мак ДеМарко получает комплименты от неодушевленных предметов в новом клипе группы Crowded House

Австралийская рок-группа Crowded House выпустила первый за более чем за десятилетие трек — «Whatever You Want». В клипе на него снялся канадский музыкант Мак ДеМарко.

Герой ДеМарко вспоминает вчерашнюю вечеринку, где он, по-видимому, неудачно шутил, а гости от него сторонились. Но неодушевленные предметы вокруг уверяют мужчину в обратном. «Ты был неотразим прошлой ночью», — заявляет гипсовый бюст. «Твои шутки были совсем не оскорбительны», — убеждает резиновая уточка. Девушка с упаковки шампуня называет героя милым, и только рассудительное чучело серны (это такое парнокопытное из семейства козьих) считает, что ему стоит обратиться за помощью.