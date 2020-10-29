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78-летний брат Нила Янга выпустил свой первый сингл

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:06

Боб Янг, страший брат Нила Янга, выпустил свой первый сингл «Hey America». Сейчас ему 78 лет, отмечает NME.

Янг рассказал, что решил опубликовать песню после того, как увидел выступления Дональда Трампа по телевизору несколько лет назад. Композиция, вышедшая за несколько дней до президентских выборов в США, призывает голосовать против нынешнего американского лидера.

В январе Нил Янг получил гражданство США. Свое решение он мотивировал желанием проголосовать против Трампа на выборах этого года.

В августе артист подал в суд на предвыборную кампанию американского лидера за незаконное использование его музыки. Исполнитель заявил, что он просто против того, чтобы кампания Трампа, в основе которой лежат невежество и ненависть, сопровождалась его песнями.

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