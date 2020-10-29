В Казани активистка легла в гроб рядом с полицией, чтобы напомнить о проблеме домашнего насилия

В Казани активистка движения «ФемКызлар» провела акцию против домашнего насилися, сообщается в социальных сетях группы.

Девушка пришла к отделу полиции в образе покойницы, в руках она держала плакат: «Не доводите до гроба. Домашнее насилие — это преступление».

Рядом с пунктом охраны правопорядка активистка легла в гроб. «У российской полиции сегодня не так много полномочий, чтобы помочь жертвам домашнего насилия: у нас нет закона о домашнем насилии, нет охранных ордеров, полиции невозможно просто так проникнуть в квартиру, где кого‑то избивают.

Однако кое‑что сделать можно: отнестись к ситуации серьезно, принять заявление от пострадавшей, отправить ее в кризисный центр, завести дело. У нас же от жертв отмахиваются словами: «Вы потом заявление заберете», «Может, еще помиритесь» и приснопамятное «Будет труп — приедем, опишем», — рассказали в «ФемКызлар».