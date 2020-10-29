Президент России Владимир Путин заявил, что относится к нетрадиционным бракам «с осторожностью, но и пониманием». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление Путина на форуме «Россия зовет!».

Путину задали вопрос вопрос о вероятности использования в денежно-кредитной политике России нетрадиционных методов. «Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. В том числе нетрадиционным бракам», — ответил Путин.

Президент обратил внимание на слово «понимание». Он уточнил, что им, в первую очередь, руководят заботы о демографическом благополучии России.

«С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал Путин.

Говоря о денежно-кредитной политике, глава государства отметил, что в этой сфере «нетрадиционные методы регулирования, наверное, в известных случаях хороши». «Подходят ли они для нашей экономики? И именно сегодня? Это вопрос», — сказал президент.

По словам Путина, многие центральные банки и правда скупают государственные облигации и правительственные облигации. «Это востребовано там, где явно дефицит ресурсов для развития», — уточнил глава государства. В качестве примера он привел Чили и Польшу.