У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

Эксперты Роспотребнадзора нашли коронавирусы у обитающих в России летучих мышей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что специалистам теперь предстоит выяснить типы обнаруженных вирусов. Исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов, которые также нашли у млекопитающих.

Сперанская уточнила, что летучие мыши не опаснее других диких животных — лис или ежей, которые также могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний. Чтобы защитить себя, достаточно не трогать животных и не разорять места их обитания.

Роспотребнадзор начал проверять летучих мышей, обитающих в российских регионах, на предмет наличия коронавирусов в конце августа. Исследование должно помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски. Планируется, что работа займет несколько лет.

Ранее британские ученые выяснили, что плазма выздоровевших от COVID-19 оказалась бесполезна в лечении новых пациентов. Вещество не снизило риски тяжелой формы заболевания или смерти.

В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса, что стало очередным антирекордом в стране. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 581 693.