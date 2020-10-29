Баста Раймс выпустил с Кендриком Ламаром песню «Look Over Your Shoulder»

Кендрик Ламар принял участие в новой песне Баста Раймса «Look Over Your Shoulder». Ее можно послушать на ютьюбе.
Это певрый куплет Кендрика в 2020 году. Песня войдет в новый альбом Раймса «Extinction Level Event 2: The Wrath of God», который выйдет уже завтра.
В треке используется сэмпл композиции «I'll Be There» коллектива The Jackson 5, в котором начинал Майкл Джексон.
В марте Кендрик Ламар представил свой новый проект — pgLang. Предполагается, что компания замейтся созданием и публикацией музыки, книг, телепроектов и подкастов.