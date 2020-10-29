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Первый канал подаст в суд на критиков дочери ведущего, прошедшей прослушивание в шоу «Голос»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:37

Первый канал подаст в суд на лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, музыкального критика Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Они обвинили шоу «Голос» в предвзятости, когда «слепые» прослушивания в нем прошла дочь ведущего Первого канала Александра Будникова.

Как сообщили TJ в пресс-службе телеканала, эти люди «транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ».

Там заявили, что скандал с дочерью Алсу был единственным в истории «Голоса», когда на результаты зрительского голосования было оказано воздействие. Канал обвинил Сурайкина, Соседова и Садальского в распространении ложных сведений, которые порочат его репутацию.

«Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений. Это наша обязанность перед командой «Голоса», которая на протяжении девяти лет вкладывает в него свои силы и душу, и прежде всего — перед зрителями, ради которых мы работаем», — сказали в пресс-службе.

В прошлую пятницу «слепые» прослушивания на «Голосе» прошла 18-летняя Александра Будникова, дочь ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Еще на первой минуте к ней повернулись все члены жюри: Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. При этом кнопку за Сюткина нажал Шнуров.

Некоторые зрители усомнились честности отбора. Станислав Садальский назвал Будникову «очередной дочерью Алсу», предположив, что жюри повернулось к ней по распоряжению начальства.

Максим Сурайкин призвал закрыть шоу «Голос», сказав, что в нем побеждают «блатные детки», а простым исполнителям в программу пробиться невозможно.

Сергей Соседов поддержал идею закрыть программу. «На самом деле, конечно, зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования», — заявил он в разговоре с журналистами.

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