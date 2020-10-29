«Клипы ВКонтакте» запустили первый AR-видеофон с технологией 360°. Об этом руководство соцсети сообщило в пресс-релизе. Выход AR-видеофона приурочили ко Дню балета, который проходит 29 октября. В разработке принял участие Мариинский театр. В честь праздника театр предлагает зрителям стать участниками постановки Алексея Ратманского Concerto DSCH. Для этого нужно включить в «Клипах» видеофон, после этого зритель окажется на сцене среди танцующих солистов театра и кордебалета.

Как отмечают представители соцсети, AR-фоны с технологией 360° способны переносить автора видео в виртуальное пространство. Оно изменяется по мере того, как пользователь двигает камерой. Подобной функции нет в других сервисах для создания коротких вертикальных видео. Раньше фоны в них были только статическими, а теперь они могут быть динамическими. Так становится мощнее эффект присутствия, уверяют представители «ВКонтакте».