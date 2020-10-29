Фигуранту дела «Нового величия» ужесточили приговор: наказание увеличили от 2,5 до 6 лет колонии

Одному из фигурантов дела «Нового величия» Павлу Ребровскому ужесточили приговор: наказание увеличили от 2,5 до 6 лет колонии. Прокуратура запрашивала для него 7 лет лишения свободы, сообщает «Дождь».

Ребровского признали виновным в создании экстремистского сообщества, ему также назначили ограничение свободы на один год и принудительное психиатрическое лечение в амбулаторных условиях в течение двух лет.

Дело Ребровского рассматривали в особом порядке, так как он дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием.

В апреле 2019 года его приговорили к 2,5 годам лишения свободы общего режима. Позже он заявил, что дал показания под давлением следствия, и приговор отменили.

В середине марта 2018 года силовики задержали десятерых участников организации «Новое величие» по обвинению в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Подробнее об этом деле «Афиша Daily» рассказывала здесь.

В августе суд вынес приговоры семерым фигурантам дела: трое получили реальные сроки от 6 до 7 лет лишения свободы, остальные — условные сроки.

Руслан Костыленков, приговоренный к 7 годам колонии общего режима, рассказывал об избиениях и изнасиловании во время задержания.