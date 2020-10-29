Систему QR-кодов планируют распространить на московские рестораны

Правительство Москвы собирается распространить систему прохода в заведения по QR-коду на кафе и рестораны. Об этом рассказали «Коммерсанту» два собеседника в крупных ресторанных сетях.

Сейчас система действует только в ночных клубах и барах и лишь с 00.00 до 6.00. В ресторанах, по словам источников, систему планируют ввести и в дневное время. Они уточняют, что новые ограничения могут ввести с понедельника, 2 ноября.

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков сказал, что чиновники пока только рекомендуют рестораторам проводить chek-in гостей. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что в некоторых регионах работу заведений уже ограничивают после 22.00 и система chek-in в этом случае может быть альтернативой.

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы баров и ресторанов с 23.00 до 6.00. А также приостановить зрелищно-развлекательные мероприятия в это время. Московские власти решили этим наставлениям не следовать. Бары и клубы пока продолжат работать по ночам, но попасть в них можно лишь пройдя check-in по СМС или QR-коду.

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