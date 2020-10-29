В Москве задержали креативного продюсера «Сноба» за участие в акции Pussy Riot

В Москве задержали креативного продюсера издания «Сноб» Рената Давлетгильдеева за участие в акции Pussy Riot с радужными флагами. Об этом пишет «Сноб».

Полицейские остановили Давлетгильдеева, когда тот утром шел на работу, и увезли в ОВД «Мещанский». К задержанному выехал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

Утром 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа Pussy Riot вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации Президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

Они также требовали расследовать убийства геев в Чечне, легализовать однополые партнерства в России и отменить закон о пропаганде гомосексуальных отношений.

Ранее были арестованы несколько активистов, в том числе участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ника Никульшина. Другого участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 30 суток.