перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Москвы не планируют вводить в городе пропускной режим 12:09
Международный Мемориал/YouTube Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн
Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн 11:57
В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса 11:53
Николь Кидман подтвердила, что будет третий сезон «Большой маленькой лжи» 11:19
Создателям Cyberpunk 2077 стали поступать угрозы убийством после переноса игры 11:10
Большинству российских молодых семей хватает денег только на еду и одежду 10:31
Россиянам запретили брать на пляж собак и заплывать за буйки 10:07
Pxhere Россияне назвали самые страшные книги
Россияне назвали самые страшные книги 10:00
Генпрокурор Беларуси: 657 уголовных дел было возбуждено против протестующих 8:51
Эрмитаж отреставрирует фрески школы Рафаэля на деньги фонда США 4:08
Россияне назвали «Служебный роман» любимым фильмом о работе 3:46
«Худший в мире Airbnb»: ютьюб-блогеры предложили туристам остановиться в поле. Многие согласились! 3:01
freedomvalleyhd/Instagram Harley-Davidson начнет производить электровелосипеды
Harley-Davidson начнет производить электровелосипеды 1:58
Николь Кидман снимется в экранизации пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know to Be True» 1:04
Ученые создали супербелую краску. Она поможет бороться с изменением климата Вчера в 23:49
Во Франции объявили общенациональный карантин Вчера в 23:22
Неправдоподобное кино и порноизмены: Badoo провел опрос о сексе, боди-позитиве и оргазмах Вчера в 22:49
Ignat Kushanrev/Unsplash В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда
В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда Вчера в 22:42
В Германии объявлен карантин. С 2 ноября закроются бары, театры и фитнес-клубы Вчера в 21:52
Военные медики приедут в Курган для помощи местным врачам Вчера в 21:50
Отключить рекламу

Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн

Семён Гудошников
Сегодня в 11:57

Акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» стартовала онлайн — трансляцию можно посмотреть с 10.00 до 22.00 на сайте october29.ru.

Организует акцию правозащитное общество «Мемориал». Обычно она проходит 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке в Москве. В этот раз ее впервые решили перенести в онлайн-формат из‑за эпидемилогической обстановки.

Во время акции участники зачитывают данные репрессированных: их имена, возраст на момент ареста, место проживания и профессию, а также дату расстрела.

В этом году «Возвращение имен» проходит уже в 14 раз. В акции приняла участие уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что государство обязано компенсировать вред, который нанесен невинным людям, ставшим заложниками государственной идеологии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Мемориал
Люди
Татьяна Москалькова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить