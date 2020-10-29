Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн

Акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» стартовала онлайн — трансляцию можно посмотреть с 10.00 до 22.00 на сайте october29.ru.

Организует акцию правозащитное общество «Мемориал». Обычно она проходит 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке в Москве. В этот раз ее впервые решили перенести в онлайн-формат из‑за эпидемилогической обстановки.

Во время акции участники зачитывают данные репрессированных: их имена, возраст на момент ареста, место проживания и профессию, а также дату расстрела.