Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн

Акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» стартовала онлайн — трансляцию можно посмотреть с 10.00 до 22.00 на сайте october29.ru.
Организует акцию правозащитное общество «Мемориал». Обычно она проходит 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке в Москве. В этот раз ее впервые решили перенести в онлайн-формат из‑за эпидемилогической обстановки.
Во время акции участники зачитывают данные репрессированных: их имена, возраст на момент ареста, место проживания и профессию, а также дату расстрела.
В этом году «Возвращение имен» проходит уже в 14 раз. В акции приняла участие уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что государство обязано компенсировать вред, который нанесен невинным людям, ставшим заложниками государственной идеологии.