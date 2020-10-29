Власти Москвы не планируют вводить в городе пропускной режим

Власти Москвы на сегодняшний день не планируют вводить в городе пропускной режим из‑за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

В материале с ответами «на главные вопросы о коронавирусе» сообщается, что «сейчас делать этого (вводить пропускной режим. — Прим. ред.) не планируется».

Вчера, 28 октября, в Москве режим удаленной работы и систему QR-кодов продлили до 29 ноября. Ученики старших классов продолжат учиться из дома до 8 ноября.

В России за последние сутки зафиксирован новый рекорд по числу зараженных коронавирусом — 17 717. Пропускной режим в Москве вводили в середине апреля, когда в столице регистрировали более 2000 случаев коронавируса в сутки.