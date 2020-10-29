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Создателям Cyberpunk 2077 стали поступать угрозы убийством после переноса игры

Семён Гудошников
Сегодня в 11:10

Создателям Cyberpunk 2077 стали поступать угрозы убийством после того, как они объявили об очередном переносе выхода игры. Об этом в твиттере заявил один из ее разработчиков Анджей Завадски.

«Я понимаю, что вы сердитесь, разочарованы и хотите высказать мнение по этому поводу (по поводу переноса игры. — Прим. ред.). Однако посылать разработчикам угрозы смертью абсолютно недопустимо и просто неправильно. Мы такие же люди, как и вы», — написал Завадски.

В одном из твитов он показал «мягкий» пример угроз, которые получили члены студии. В ней некто обещает сжечь разработчика живьем, если Cyberpunk 2077 не будет выпущена. По словам Завадски, были сообщения и гораздо хуже.

Выход Cyberpunk 2077 перенесли уже в третий раз за год. Изначально она должна была выйти в апреле, затем релиз отложили до 17 сентября, потом — до 19 ноября, а теперь — до 10 декабря.

Для разработчиков это, скорее всего, значит еще три недели изнурительной работы. Один из создателей игры заявил журналисту Bloomberg, что некоторые сотрудники CD Projekt Red работают по 100 часов в неделю и выглядят «физически больными».

Cyberpunk 2077 разрабатывается как минимум с 2013 года студией, подарившей миру игры серии «Ведьмак». CD Projekt Red впервые продемонстрировала кадры геймплея в 2018 году.

Действие Cyberpunk 2077 разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Игроков ждет открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Изначально предполагалось, что в игре можно будет выбрать пол персонажа, но позже такую возможность убрали.

Важную роль в Cyberpunk 2077 сыграет актер Киану Ривз ― он появится в виде персонажа Джонни Сильверхенда, рокера и гитариста с кибернетической серебряной рукой, который будет помогать главному герою. Он уже снимался в нескольких трейлерах и тизерах игры.

Также в Cyberpunk 2077 появится героиня Лиззи Уиззи, роль которой исполнила певица Граймс. В декабре она представила свою песню «4ÆM» из игры и видео к ней на церемонии вручения премии The Game Awards 2019.

В июне 2019 года игровой критик Андрей Подшибякин побывал на выставке E3 и посмотрел 40 минут нового геймплея. Специально для «Афиши Daily» он поделился своими впечатлениями.

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