Россиянам запретили брать на пляж собак и заплывать за буйки

МЧС утвердило единые правила пользования пляжами на территории России. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2021 года. В нем прописаны обязанности как владельцев, так и посетителей пляжей.

Посетителям, в частности, запрещено мусорить, заплывать за буйки и плавать на предметах, которые не предназначены для этого (например, бревнах или лежаках). Также россияне не смогут приводить на пляж животных (за исключением собак-поводырей), играть в спортивные игры в местах, не предназначенных для этого, и «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Кроме того, на пляжах нельзя купаться при подъеме красного (черного) флага, означающего, что купание запрещено, оставлять без присмотра детей, даже если те умеют плавать, и подавать ложные сигналы тревоги.

В свою очередь, от владельцев пляжей требуется создать все условия для безопасного купания, организовать водолазное обследование прилегающей акватории, уведомлять посетителей о мерах безопасности с помощью специальных флажков и знаков. Они также должны установить на пляжах схемы с указанием опасных мест и глубин.

Размер штрафа за нарушение правил не уточняется, но в региональных законах он обычно составляет от 500 до 1000 рублей для физических лиц.

Ранее правила использования пляжей утверждались самостоятельно отдельными регионами.