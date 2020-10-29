Генпрокурор Беларуси: 657 уголовных дел было возбуждено против протестующих

В Беларуси за время протестов было возбуждено 657 уголовных дел о массовых беспорядках и насилии над сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил генеральный прокурор страны Андрей Швед, пишет «Дождь».

По его словам, по этим делам больше 200 человек признаны обвиняемыми, 70 дел направлены в суды, а 9 дел уже рассмотрены. По большинству из них обвиняемые получили реальные сроки.

«По сути дела, идет война. Война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы, крайне радикальные. Сразу могу акцентировать внимание на том, что по некоторым фактам, которые уже известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал генпрокурор.

27 октября Александр Лукашенко потребовал отчислять студентов и увольнять преподавателей, участвующих в протестах. «Кто вышел на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу», — заявил он. Первые сообщения об отчислениях появились в тот же день. «Медиазона» поговорила с учащимися, которым гражданская позиция и слова Лукашенко стоили места в вузе.