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Harley-Davidson начнет производить электровелосипеды

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

Культовая американская компания Harley-Davidson, известная как производитель мотоциклов, начнет выпускать электровелосипеды. Об этом сообщили «Ведомости».

Количество продаваемых мотоциклов, напротив, уменьшится. Изменения в бизнес-стратегии компании произойдут в рамках реструктуризации, которая началась в 2020 году с приходом нового гендиректора Йохена Цайтца.

В последние годы доля мотоциклов Harley-Davidson на рынке сокращалась, доходы, соответственно, падали. Чтобы исправить положение, Цайтц сократил персонал на 14% и уменьшил продуктовую линейку на треть, а также закрыл производство в Индии.

Кроме того, компания заявила об уходе с 40 рынков — в ближайшее время мотоциклы Harley-Davidson можно будет купить только в 50 странах. 27 октября бренд представил модель электровелосипеда под названием Serial 1, она появится в продаже весной 2021 года.

В 2019 году о запуске линейки электровелосипедов также заявили два других мотопроизводителя — итальянская Ducati и британская Triumph.

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