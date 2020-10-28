Во Франции объявили общенациональный карантин

Во Франции с 30 октября будет введен режим общенационального карантина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона.

По словам французского лидера, гражданам предстоит находиться в самоизоляции до 1 декабря — это, как надеется Макрон, позволит остановить распространение коронавируса. Осенний карантин, как отметил президент, будет отличаться от весеннего.

«Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения», — сказал Макрон.

Покидать дома французы смогут только по письменному удостоверению. Его можно будет получить для посещения работы, визита к врачу или к родственнику, нуждающемуся в помощи. Кроме того, правила разрешают ходить за покупками и выходить подышать воздухом.

Публичные собрания будут запрещены. Также ограничат передвижения между регионами Франции. Все рестораны и бары, а также другие подобные заведения временно закроются.

Ранее о национальном карантине объявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, система здравоохранения находится на грани коллапса из‑за роста числа заболевших COVID-19.