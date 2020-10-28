перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые создали «супербелую» краску. Она поможет бороться с изменением климата Вчера в 23:49
Во Франции объявили общенациональный карантин Вчера в 23:22
Неправдоподобное кино и порно-измены: Badoo провел опрос о сексе, бодипозитиве и оргазмах Вчера в 22:49
Ignat Kushanrev/Unsplash В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда
В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда Вчера в 22:42
В Германии объявлен карантин. С 2 ноября закроются бары, театры и фитнес-клубы Вчера в 21:52
Военные медики приедут в Курган для помощи местным врачам Вчера в 21:50
На Филиппинах боевой петух убил полицейского. Он повредил ему артерию лезвием, привязанным к лапе Вчера в 20:58
В Москве продлили ограничения, «Смешарики» прорекламируют перепись и другие новости дня Вчера в 20:56 Дайджест
IFC Films/YouTube В сети появился трейлер байопика Дэвида Боуи «Stardust»
В сети появился трейлер байопика Дэвида Боуи «Stardust» Вчера в 20:54
Более половины россиян верят в загробную жизнь. 30 лет назад атеистов было больше Вчера в 19:55
В Беларуси создали «Народное антикризисное управление». Оно поможет КС начать переговоры с властью Вчера в 19:18
Сотрудницу «Ельцин-центра», задержанную в Беларуси, отпустили с предупреждением Вчера в 18:43
Жители Москвы меньше всех хотят заводить детей Вчера в 18:29
Сеть книжных «Республика» подаст иск о своем банкротстве Вчера в 18:26
Endel Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ
Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ Вчера в 17:30
Во Владивостоке предложили нарядить скульптуры борцов за власть Советов в Деда Мороза и Снегурочку Вчера в 17:25
«Университет детей» откроет тематические блоки для детей разных возрастов Вчера в 17:14
Минздрав запретил подведомственным врачам публично высказываться о коронавирусе Вчера в 16:49
Россияне назвали самые нелюбимые в детстве блюда Вчера в 16:44
Financial Times: Apple разрабатывает собственную поисковую систему Вчера в 16:32
Отключить рекламу

Во Франции объявили общенациональный карантин

Юлия Онодэра
Вчера в 23:22

Во Франции с 30 октября будет введен режим общенационального карантина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона.

По словам французского лидера, гражданам предстоит находиться в самоизоляции до 1 декабря — это, как надеется Макрон, позволит остановить распространение коронавируса. Осенний карантин, как отметил президент, будет отличаться от весеннего.

«Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения», — сказал Макрон.

Покидать дома французы смогут только по письменному удостоверению. Его можно будет получить для посещения работы, визита к врачу или к родственнику, нуждающемуся в помощи. Кроме того, правила разрешают ходить за покупками и выходить подышать воздухом.

Публичные собрания будут запрещены. Также ограничат передвижения между регионами Франции. Все рестораны и бары, а также другие подобные заведения временно закроются.

Ранее о национальном карантине объявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, система здравоохранения находится на грани коллапса из‑за роста числа заболевших COVID-19.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
комедия
Любовь без размера
Тревел-комедия о кризисе среднего возраста

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Люди
Ангела Меркель
Эммануэль Макрон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить