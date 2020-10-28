Неправдоподобное кино и порно-измены: Badoo провел опрос о сексе, бодипозитиве и оргазмах

Команда дейтинг-приложения Badoo вместе с экспертами из Canopy Insights провели масштабный опрос о сексе в России. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы исследования.

Специалисты поговорили более чем с 5 тыс. респондентов и выяснили, как россияне относятся к порно, мастурбации и бодипозитиву. Опрошенные признались, что регулярные оргазмы входят в топ-10 важнейших условий для хорошего самочувствия наряду с поддержанием водного баланса и финансовой стабильностью.

При этом более чем половине россиян в детстве внушили, что мастурбировать стыдно. Тем не менее 72% опрошенных назвали оргазм неотъемлемой частью заботы о себе — такой же как чистка зубов и занятия спортом. Однако 55% женщин и 12% мужчин хотя бы раз приходилось имитировать удовлетворение.

Давление общества относительно того, как часто нужно заниматься сексом, ощущают 18% граждан. Более половины опрошенных чувствуют себя неуверенно, так как сравнивают свои тела со стандартами красоты из медиа и соцсетей. 36% женщин даже отказываются от секса, если не сделали эпиляцию.

Абсолютное большинство участников исследования смотрели порно до своего первого сексуального опыта, об этом заявили 82% мужчин и 57% женщин. 60% респондентов считают, что женский оргазм в порно показан нереалистично. Впрочем, это не мешает россиянам неоднозначно относиться к просмотру порно: 9% граждан считает его изменой партнеру.