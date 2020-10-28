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Военные медики приедут в Курган для помощи местным врачам

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:50

Военные медики приедут в Курган для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы губернатора Курганской области.

22 специалиста прибудут в регион и начнут принимать пациентов в местных больницах на этой неделе, с 29 октября. Среди врачей будут реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи. Местные власти надеются, что дополнительные медики помогут снять нагрузку на персонал медучреждений.

Пятеро врачей из Челябинска уже приступили к работе в Курганской городской больнице № 2 — там с начала пандемии развернули инфекционный госпиталь. Планируется, что они останутся в Кургане на две недели. Также в ближайшие дни к курганским докторам присоединятся семь медработников из Москвы и еще семь — из Тюмени.

На днях врачи из четырех больниц Кургана обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прислать в регион военных медиков для борьбы с COVID-19. По их словам, в городе не хватает персонала для помощи заболевшим.

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