В Германии объявлен карантин. С 2 ноября закроются бары, театры и фитнес-клубы

В Германию возвращается карантин — он начнется 2 ноября и будет действовать минимум до декабря. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

Со следующего понедельника по всей стране будут закрыты кафе, бары, ночные клубы, а также все культурно-развлекательные пространства (театры, кинотеатры, ярмарки и т. д.). Кроме того, работу приостанавливают фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.

Однако в отличие от весеннего карантина останутся открытыми детские сады и школы, парикмахерские и магазины при условии соблюдения социальной дистанции и мер профилактики.

Помимо этого, встречаться в общественных местах будет разрешено представителям максимум двух семей, но в компании не более 10 человек. Гостиницы не будут работать на прием туристов — останавливаться в них смогут только те, кто находится в рабочей поездке.

Также граждан призвали не устраивать частные вечеринки и избегать туристических поездок. В середине ноября местные власти проведут анализ принятых мер и скорректируют их в случае необходимости.

По словам Ангелы Меркель, если сегодняшние темпы роста коронавируса в стране сохранятся, то система здравоохранения придет к коллапсу в течение нескольких недель. Меры потребуют очередного «общенационального усилия», чтобы к декабрю вернуться к более-менее нормальной общественной жизни, отметила она.