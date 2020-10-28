На Филиппинах боевой петух убил полицейского. Он повредил ему артерию лезвием, привязанным к лапе

Лейтенант филиппинской полиции Кристин Болок был убит во время рейда на организаторов нелегальных петушиных боев в деревне Мандуган. Смертельную рану нанес ему петух, к лапе которого было привязано лезвие, пишет Би-би-си.

Боевой петух повредил офицеру бедренную артерию, набросившись на него. Полицейского отправили в больницу, но спасти пострадавшего не удалось.

Начальник полицейского отдела Арнел Апуд заявил, что не может поверить в случившееся. «Впервые за 25 лет работы в полиции я потерял человека из‑за шпоры боевого петуха», — сказал он и выразил «глубочайшие сожаления» семье погибшего.

Во время рейда были задержаны три человека, конфискованы семь петухов, два лезвия и 550 филиппинских песо (примерно 900 рублей). Трое подозреваемых остаются на свободе.

Петушиные бои — популярное развлечение на Филиппинах. До пандемии поставить ставку на птицу можно было лишь в лицензированных кабинках и только по воскресеньям или народным праздникам. Во время распространения COVID-19 петушиные бои были запрещены.