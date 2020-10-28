Более половины россиян верят в загробную жизнь. 30 лет назад атеистов было больше

Более половины россиян верят в сверхъестественные явления. Об этом говорится в результатах опроса «Левада-центра».

53% респондентов верят в жизнь после смерти, 57% — в Царствие Небесное, 52% — в религиозные чудеса, и столько же — в сглаз и порчу. При этом число последних уменьшилось за прошедшие 30 лет. В первых трех случаях, напротив, процент верующих значительно вырос (с 39, 36 и 40% соответственно).

Наиболее склонными к вере в сверхъестественное оказались православные люди, регулярно посещающие церковь: из них 65% верят в загробную жизнь, 73% — в Царствие Небесное, 70% — в религиозные чудеса, и 61% — в сглаз и порчу.

Всего среди участников опроса было 63% православных, 7% мусульман и 26% атеистов. Последние относительно редко верят в сверхъестественное: 19% атеистов заявили, что верят в жизнь после смерти, 14% — в Царствие Небесное, 12% — в религиозные чудеса, 26% — в сглаз и порчу.