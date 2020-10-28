В Беларуси создали «Народное антикризисное управление». Оно поможет КС начать переговоры с властью

Белорусская оппозиция создала новый орган — «Народное антикризисное управление» (НАУ). Оно должно помочь Координационному совету оппозиции (КС) начать переговоры с действующей властью. Об этом пишет «МБХ-медиа» со ссылкой на Павла Латушко, который стал главой НАУ.

Своими целями антикризисное управление ставит уход действующей власти и стабилизацию управления после ее смены. Также орган будет добиваться освобождения политзаключенных и проведения новых президентских выборов.

Конкретными шагами НАУ Латушко назвал арест заграничных активов, преследование банков, обслуживающих режим, и сбор средств на помощь репрессированным. Все члены управления находятся за пределами Беларуси, чтобы избежать уголовного преследования. Их полный состав не уточняется.

Координационный совет оппозиции был создан в середине августа, чтобы обеспечить транзит власти в стране. Через несколько дней из‑за его деятельности было заведено уголовное дело по статье о призывах к захвату государственной власти. Сейчас все члены президиума КС либо арестованы, либо покинули страну.