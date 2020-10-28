перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Беларуси создали «Народное антикризисное управление». Оно поможет КС начать переговоры с властью 19:18
Сотрудницу «Ельцин-центра», задержанную в Беларуси, отпустили с предупреждением Обновлено в 18:43
Жители Москвы меньше всех хотят заводить детей 18:29
Сеть книжных «Республика» подаст иск о банкротстве 18:26
Endel Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ
Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ 17:30
Во Владивостоке предложили нарядить скульптуры борцов за власть Советов в Деда Мороза и Снегурочку 17:25
«Университет детей» откроет тематические блоки для детей разных возрастов 17:14
Минздрав запретил подведомственным врачам публично высказываться о коронавирусе Обновлено в 16:49
Россияне назвали самые нелюбимые в детстве блюда 16:44
Financial Times: Apple разрабатывает собственную поисковую систему 16:32
Финансово-хозяйственное управление РПЦ В РПЦ разработали новый проект храма при МГУ. Вот как он будет выглядеть
В РПЦ разработали новый проект храма при МГУ. Вот как он будет выглядеть 16:12
В Москве режим удаленной работы продлили до 29 ноября 15:28
Путин предложил поддерживать кинотеатры в зависимости от доли российских фильмов в их расписании 15:27
В Москве увольняют полицейских, которых подозревают в поддержке проекта «Омбудсмен полиции» 15:25
Garage/YouTube Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража»
Гудков разбирается с современным искусством у психотерапевта в рекламе Триеннале «Гаража» 15:02
Некоторые участники теста вакцины «Спутник V» заразились COVID-19. Возможно, они получали плацебо 14:45
Kinky Party и Checkme запустили чекап сексуального здоровья 14:33
Байопик об Арете Франклин и сиквел «Tomb Raider» перенесли 13:58
Megan Thee Stallion, Дрейк и Стормзи: объявлены победители BET Hip Hop Awards 13:14
Tingey Injury Law Firm/Unsplash Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом
Госдума приняла закон о приоритете Конституции над международным правом 13:03
Отключить рекламу

В Беларуси создали «Народное антикризисное управление». Оно поможет КС начать переговоры с властью

Семён Гудошников
Сегодня в 19:18

Белорусская оппозиция создала новый орган — «Народное антикризисное управление» (НАУ). Оно должно помочь Координационному совету оппозиции (КС) начать переговоры с действующей властью. Об этом пишет «МБХ-медиа» со ссылкой на Павла Латушко, который стал главой НАУ.

Своими целями антикризисное управление ставит уход действующей власти и стабилизацию управления после ее смены. Также орган будет добиваться освобождения политзаключенных и проведения новых президентских выборов.

Конкретными шагами НАУ Латушко назвал арест заграничных активов, преследование банков, обслуживающих режим, и сбор средств на помощь репрессированным. Все члены управления находятся за пределами Беларуси, чтобы избежать уголовного преследования. Их полный состав не уточняется.

Координационный совет оппозиции был создан в середине августа, чтобы обеспечить транзит власти в стране. Через несколько дней из‑за его деятельности было заведено уголовное дело по статье о призывах к захвату государственной власти. Сейчас все члены президиума КС либо арестованы, либо покинули страну.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
комедия
Любовь без размера
Тревел-комедия о кризисе среднего возраста

Другие материалы по темам

Люди
Павел Латушко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить