Жители Москвы меньше всех хотят заводить детей

Москва оказалась лидером среди российских городов, где жители не планируют заводить детей в ближайшие десять лет. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства Zoom Market.

В рамках исследования респондентам нужно было ответить на четыре вопроса: есть ли у вас дети; состоите ли вы в браке; планируете ли завести ребенка в течение 10 лет; если не планируете, то почему. В опросе участвовали люди в возрасте от 18 до 42 лет.

Больше всего бездетных граждан, которые выступают за чайлдфри, проживает в Москве. На втором месте в рейтинге оказался Екатеринбург, на третьем — Краснодар. В первую пятерку также вошли Новосибирск и Санкт-Петербург. На последнем, 22-м месте, расположилась Махачкала.

Среди основных причин, по которым опрошенные не хотят заводить детей, — желание пожить для себя (36% респондентов), отсутствие партнера (23%), квартирный вопрос (18%), карьера (13%), нестабильная финансовая ситуация (9%) и состояние здоровья (1%).

Ранее «Яндекс» и Aquarelle Research выпустили совместное исследование о предпочтениях поколения Z. Оказалось, что значительное большинство зетеров — 94% — не имеют детей. Однако убежденных чайлдфри среди них всего 12,6%.