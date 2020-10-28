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Во Владивостоке предложили нарядить скульптуры борцов за власть Советов в Деда Мороза и Снегурочку

Семён Гудошников
Сегодня в 17:25

Владивостокский художник Павел Шугуров предложил нарядить скульптуры памятника борцам за власть Советов на центральной площади в Деда Мороза и Снегурочку. Проект временного украшения к Новому году он направил в городской совет ветеранов, пишет VL.ru.

По замыслу Шугурова, скульптуру горниста можно перевоплотить в Деда Мороза с длинной белой бородой, а одного из красноармейцев — в Снегурочку с накрашенными красными губами.

© Павел Шугуров/VL.ru
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© Павел Шугуров/VL.ru
2 из 3
© Павел Шугуров/VL.ru
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Обосновывая свое предложение, художник напомнил, что возрождение празднования Нового Года в 1930-е годы было связано с одним из участников освобождения Дальнего Востока от интервентов Павлом Постышевым. Именно он по согласованию со Сталиным начал в 1935 году кампанию по организации праздников с новогодней елкой и Дедом Морозом.

«Человек, который придумал массово праздновать Новый год в нашей стране, как раз и был борцом за власть Советов на Дальнем Востоке! Этот уникальный исторический факт нуждается в популяризации!», — заявил Шугуров.

Кроме того, он указал, что на украшение площади обычно уходят значительные суммы, а временное облачение памятника позволит сэкономить до двух миллионов рублей. В России, по словам художника, уже есть примеры новогоднего перевоплощения памятников. Так, монумент Юрию Долгорукому в Москве ежегодно наряжают в Деда Мороза.

В совете ветеранов выступили категорически против предложения Шугурова. «Разве можно на памятник натянуть костюм Деда Мороза? Это же чистейшей воды вандализм. Причем еще и не костюм Деда Мороза, а Санта-Клауса — у нашего же на голове шапка, а там (на проекте) головной убор с бубенчиком. Плюс, если посмотреть внимательно, можно увидеть еще и Снегурочку — бойца с винтовкой предложили нарядить в одежду женщины, то есть мужика одеть в женскую одежду и накрасить ему губы с бровями. Может, конечно, в итоге они и не планировали так делать, но мы что уже уподобляемся нашим нетрадиционным меньшинствам?» — заявил председатель совета Владимир Макаров.

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