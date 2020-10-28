Financial Times: Apple разрабатывает собственную поисковую систему

Apple сконцентрировалась на разработке собственной поисковой системы на фоне разбирательства антимонопольных властей США с Google. На это указывают малозаметные изменения в новейшей версии операционной системы iPhone, а также кадровые изменения в компании, пишет Financial Times со ссылкой на собеседников в мобильной индустрии.

Сейчас iOS 14 позволяет искать информацию в интернете с домашнего экрана в обход Google, отмечает издание. Кроме того, Apple все чаще размещает вакансии для программистов, которые должны заняться разработкой и реализацией архитектуры поисковой технологии.

По данным FT, компания имеет достаточно ресурсов для создания собственного поисковика. Два года назад Apple переманила одного из ведущих специалистов Google по поисковым системам Джона Джаннандреа. К тому же ей посильны долгосрочные инвестиции: прибыль корпорации в 2020 году ожидается на уровне 55 млн долларов.

Заинтересованность Apple в собственной поисковой системе может быть связана с недавним иском Министерства юстиции США к Alphabet, головной компании Google. Ведомство обвинило ее в злоупотреблении монопольным положением на рынке поиска и интернет-рекламы. В качестве примера неконкурентной практики приводится сделка, благодаря которой Google стал практически единственным поисковиком, встроенным в браузер Safari.

С наличием собственной поисковой системы Apple не придется искать альтернативу, если ее партнерство с Google будет признано незаконным.