«Университет детей» откроет тематические блоки для детей разных возрастов

С 1 ноября в «Университете детей» откроются новые тематические блоки по 3 занятия. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

«Университет детей» подходит для детей от 7 до 14 лет, где детям предлагают не слушать лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг.

Семилетние и восьмилетние студенты поступят на блок «Энергия», где узнают, как человечество придумывало мифы и пыталось осмыслить происходящее вокруг на протяжении истории;

Детей от 9 до 10 лет распределят на направление «Импульс». Там им расскажут, «почему не существует мировой справедливости и как придумать правила, которые нравятся всем»;

Студенты 11 и 12 лет попадут в блок «Динамика» и заглянут в глаза своему страху. Учащимся этого направления расскажут о вакцинах, саркофагах, эффекте плацебо и рисках в научной среде. Они также составят «правила для левитирующих над водой поездов».

Подростки от 13 до 14 лет поработают вместе с учеными над научным проектом в рамках блока «Вектор».

«За три занятия мы успеваем очень многое: успеваем не только узнать новые интересные факты, но и провести собственное исследование. У нас нет ничего «обязательного» — оценок, домашних заданий. Но мы поощряем интерес детей и присылаем дополнительные материалы для углубленного изучения тем, проводим индивидуальные консультации и факультативные встречи», — рассказала исполнительный продюсер «Университета детей» Оксана Здобникова.

Она уточнила, что в рамках блока «Векторы» будет организовано партнерство с ведущими компаниями и экспертами в своих областях. Вектор по убранистике курирует архитектор-убранист Андрей Елбаев из Strelka, вектор по нейромаркетингу проводится в партнерстве с компанией Psychea, вектор по генетике — со Skoltech, вектор по гейм-дизайну — с руководителем игрового направления Политеха Владимиром Рыжковым.

Осенний семестр «Университета детей» завершится 20 декабря выставкой проектов студентов. Абонементы можно купить уже сейчас на сайте.