Некоторые участники теста вакцины «Спутник V» заразились COVID-19. Возможно, они получали плацебо

Некоторые добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом РИА «Новости» рассказал директор разработавшего препарат НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, часть добровольцев действительно сдали положительные тесты на COVID-19 в ходе пострегистрационных исследований, но это не означает, что вакцина не действует.

«По статистике какие‑то ПЦР-положительные есть и какие‑то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — пояснил Гинцбург.

Половине участников испытаний ввели первый компонент вакцины, около 9000 привиты повторно, рассказал эксперт. Всего в пострегистрационных испытаниях участвуют около 40 тыс. добровольцев.

Глава центра напомнил, что в рамках завершающей части испытаний плацебо вместо вакцины получит каждый четвертый доброволец. Это необходимо для объективной проверки эффективности препарат.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в середине августа. Ею привились некоторые высокопоставленные чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Гинцбург рассказал, что побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. Среди них — повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.