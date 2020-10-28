Умер автор стихотворения «Чучело-мяучело», поэт Михаил Яснов

В Петербурге скончался детский поэт и переводчик стихов Михаил Яснов. Об этом в фейсбуке сообщила его жена, писательница Ася Петрова.

Яснову было 74 года. О причинах смерти поэта не сообщается. Петрова рассказала изданию 78.ru, что за несколько часов до смерти поэт попал в реанимацию.

«Красиво ушел, раз — и нету. Молодец. Все должно быть четко, ты не любил длиннот в поэзии, и умереть решил коротко, без лишних слов», — написала о смерти мужа Петрова.