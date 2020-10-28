Умер автор стихотворения «Чучело-мяучело», поэт Михаил Яснов

В Петербурге скончался детский поэт и переводчик стихов Михаил Яснов. Об этом в фейсбуке сообщила его жена, писательница Ася Петрова.
Яснову было 74 года. О причинах смерти поэта не сообщается. Петрова рассказала изданию 78.ru, что за несколько часов до смерти поэт попал в реанимацию.
«Красиво ушел, раз — и нету. Молодец. Все должно быть четко, ты не любил длиннот в поэзии, и умереть решил коротко, без лишних слов», — написала о смерти мужа Петрова.
Российский поэт Михаил Гурвич (настоящая фамилия Яснова — Прим. ред.) был известен художественным переводом и сборниками стихотворений для детей. Его первая книга «Лекарство от зевоты» вышла в 1979 году, в ней появилось известное стихотворение «Чучело-мяучело», по которой спустя несколько сняли одноименный мультфильм.
Яснов переводил французских поэтов и писателей, включая Гийома Аполлинера, Поля Верлена, Артюра Рембо и Жана Кокто.