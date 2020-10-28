«Ты в Питере»: в сети появилась инструкция по применению Петербурга

Житель Петербурга Никита Вьютнов основал сайт «Ты в Питере», который призван помочь людям, переехавшим в город, сообщил Strelka Mag.

«Это сборник лайфхаков, личных историй, цифр и советов. Он помогает победить страхи и адаптироваться на местности», — написал Вьютнов в описании проекта.

Инструкция по применению Петербурга (так сайт называет издание) состоит из 13 частей, каждая из которых содержит рекомендации: сколько нужно денег на переезд, каким такси воспользоваться в городе, где искать жилье, куда отдать ненужную одежду, как сортировать мусор, кому отдать найденное животное и другие.

Проект отвечает на самые актуальные вопросы начинающего петербуржца и помогает сориентироваться в городе, быстро найти необходимые сервисы и службы, научиться экономить и вести более экологичный и ответственный образ жизни.