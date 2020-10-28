В Петербурге пройдет ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок»

В Петербурге с 12 по 19 ноября пройдет ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», сообщило издание «Такие дела». На нем покажут 34 фильма, в том числе — «Без обид», «С.Э.М», «Года Белой Луны», «Фикус» и «Поцелуй в сумерках».

Посмотреть их можно будет офлайн в пространстве «Пальма» в переулке Пирогова или онлайн на платформе Festival Scope — на сайте билеты появятся 3 ноября, их стоимость составит 300 рублей. Кроме того, можно будет купить абонемент сразу на несколько онлайн-показов. Чтобы попасть на офлайн-показы, придется приехать в «Пальму» за полчаса до начала фильма — заранее билеты продаваться не будут.

Помимо кинопоказов, в программе «Бок о бок» запланированы творческие встречи и дискуссии. Среди тем встреч — репрезентация трансгендерных людей в медиа и потребности людей старшего возраста в ЛГБТ-обществе. Также на фестивале состоится презентация книги «Квир-пространства в России: прошлое, настоящее, будущее».

В Ханты-Мансийске суд оштрафовал бывшего исполнительного директора фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Ларису Журавлеву на 50 тыс. рублей. Причиной, судя по всему, стал показ ЛГБТ-фильма «Аутло».