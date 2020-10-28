Роспотребнадзор: каждый десятый россиянин не верит в существование COVID-19

Каждый десятый россиянин не верит в существование коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее мнению, это «очень высокая цифра». Как отметила Попова, за последнее время число ковид-диссидентов «значительно увеличилось». «Эта форма нигилизма печальна более всего, когда таким отрицанием страдают люди, к чьему мнению прислушиваются и чей голос слышат многие», — сказала Попова.

Несоблюдение санитарных правил, заявила Попова, является главной причиной заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, около 85% заболевших «нарушали существующие сегодня правила, не носили маски, не мыли руки».

При этом количество россиян, соблюдающих масочный режим, по словам Поповой, увеличилось с сентября — тогда Роспотребнадзор фиксировал около 40% от всех граждан.

Ведомство обязало россиян носить защитные маски по всей стране, а также объявило, что третья волна коронавируса может ожидать россиян в феврале.