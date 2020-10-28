Московские книжные потеряли треть выручки в 2020 году

Книжные магазины в Москве потеряли 32% выручки по сравнению в 2019 годом, сообщил «РБК» со ссылкой на исследование ИТ-компании «Эвотор».

По словам аналитиков, падение выручки связано с развитием онлайн-продаж в книжном бизнесе. Эта тенденция становится существенным препятствием для существования маленьких офлайновых магазинов, которые не могут конкурировать с сетевыми ни по ассортименту, ни по ценам.

За время пандемии в столице закрылись 28% книжных магазинов, а по всей России их стало меньше на 18%. При этом средний чек за счет роста цен оказался в октябре выше на 6%, чем в прошлом году — тогда он составлял 977 рублей.

Поддержать книжную индустрию можно, купив, например, книгу Джон Херси «Хиросима» — она впервые была издана на русском языке в августе. Или выбрать одну из главных книг 2020 года по мнению «Афиши Daily» — со списком можно ознакомиться здесь.