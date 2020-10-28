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В Ханты-Мансийске оштрафовали организатора кинофестиваля за показ фильма об ЛГБТ-подростках

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:02

В Ханты-Мансийске суд оштрафовал бывшего исполнительного директора фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Ларису Журавлеву на 50 тыс. рублей. Причиной, судя по всему, стал показ фильма об ЛГБТ-подростках, сообщил Znak.com.

По словам Журавлевой, о своем штрафе за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» она даже не знала. «Не так давно мне позвонил судебный пристав и спросил, почему я не оплачиваю штраф? На мой вопрос, о каком штрафе идет речь, он пояснил, что в августе был суд надо мной. О котором меня никто и никаким способом не уведомил», — рассказала она.

Весной 2020 года на фестивале «Дух огня» показали российский фильм «Аутло», посвященных ЛГБТ-отношениям в молодежной среде. Генпрокуратура начала проверку законности кинопоказа, которая идет до сих пор. Вероятно, в связи с ней и состоялся суд над Журавлевой, которая теперь надеется подать апелляцию.

«Видимо, сроки апелляции уже прошли. И если честно, я в принципе не понимаю, какое отношение лично имею к данному вопросу и о какой пропаганде вообще идет речь. Изначально генеральная прокуратура подала в суд на депкультуры ХМАО в связи с демонстрацией фильма «Аутло» в рамках фестиваля», — отметила Журавлева.

Она подчеркивает, что у фильма «Аутло» есть прокатное удостоверение Минкульта. Кроме того, департамент культуры округа специально подавал заявку в министерство на демонстрацию этой киноработы — и она была одобрена. По словам Журавлевой, ни исполнительная дирекция, ни оргкомитет фестиваля не отбирают фильмы для показа.

«Ни должностной инструкции, никакого другого документа — договора о работе, договора ГПХ пусть даже с нулевой стоимостью, у меня на эту работу не было. У меня был только договор как у директора концертно-театрального центра, на площадке которого и проходит фестиваль. А это другие полномочия и уж точно другой функционал», — сказала она.

Председатель отборочной комиссии «Духа огня» Борис Нелепо назвал ситуацию с Журавлевой «чудовищной историей» и подтвердил, что она «не могла нести никакой ответственности за показ фильма». «Она получает штраф из‑за моего выбора», — заявил Нелепо, отметив, что решение суда было немотивированным, так как на «Аутло» не допускали зрителей младше 18 лет.

«Абсурдные вопросы повторяются по кругу. Моих коллег допрашивал «товарищ майор», задавая вопросы о том, зачем «Аутло» показывали, почему каталог фестиваля не был упакован в полиэтилен и, наконец, почему юные балерины, вручавшие награды фестиваля, услышали слово «Аутло», — рассказал он.

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