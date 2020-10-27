«Твоего мнения никто не спрашивал»: школьнику поставили «тройку» за выражение мнения в сочинении

Десятикласснику из города Ейска Краснодарского края поставили «тройку» за сочинение по русскому языку за выражение собственного мнения. Об этом рассказала в твиттере сестра подростка Анастасия Новичихина, сообщила «Медуза».

Девушка разместила в соцсети фотографию тетради брата, в которой учительница написала: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!». Из опубликованного фрагмента ясно, что ученик в сочинении утверждал, будто люди перестали «замечать прекрасное в осени» из‑за своей занятости. «Человек не пытается разглядеть хорошее, а сразу видит плохое», — отметил школьник.

По словам Новичихиной, в сочинении подростка есть грамматические, пунктуационные и логические ошибки. Однако формулировку замечания девушка считает некорректной. Тем более что педагог не предъявляла каких‑то особых требований к работе. «Разве это результативно? Разве это правильно — писать в ответ на «я считаю» вот это «твоего мнения никто не спрашивал»? — говорит Анастасия.

После того, как запись Новичихиной в твиттере привлекла внимание СМИ, преподавательница извинилась перед семьей десятиклассника. Как отметила начальник управления образованием Ейского района Лидия Браун, с учительницей и ее руководством провели встречу, на которой педагог «полностью признала свою неправоту». При этом мама школьника также извинилась перед школой за публикацию фото сочинения.

«Мы говорим, что на ребенке никак не скажется эта ситуация, никак не повлияет, об этом даже речи идти не может <…> Конфликта никакого не было, мальчик характеризуется положительно, учится на четверки и пятерки», — заявила Браун.