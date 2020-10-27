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В приложении Tinder появились видеочаты

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:50

В приложении для знакомств Tinder появились видеочаты. Об этом сообщил TechCrunch.

Функцию видеозвонков начали тестировать летом 2020 года и, наконец, запустили для пользователей по всему миру. Воспользоваться нововведением могут подписчики Tinder Gold — в России услуга стоит 499 рублей в месяц.

Позвонить можно только тем людям, у которых также включена новая функция. По мнению компании, видеочаты позволят обезопасить пользователей от фейковых аккаунтов и помогут общаться, несмотря на условия массовой самоизоляции во время пандемии.

В августе в продажу вышла книга Жюдит Дюпортей «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать». «Афиша Daily» поговорила с автором о патриархальных стереотипах и влиянии дейтинг-приложения на нашу психику.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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