Районные центры построены на месте старых советских кинотеатров с тем же названием. Но от предшественников им досталась только вывеска (восстановленная с помощью 3D-сканирования). Дизайн же разработан с нуля архитектурным бюро Аманды Ливит — автора проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

В Северном административном округе Москвы открылись сразу два районных центра — «Нева» и «Рассвет». Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе девелоперской компании ADG Group, которая занималась реконструкцией.

Помимо кинотеатров под управлением «Каро» (пятизального в «Рассвете» и четырехзального в «Неве») в центрах появятся магазины, рестораны, салоны и фитнес-клубы.

В «Рассвете» откроется мясной ресторан Hangers Steak & Grill, кофейня Coffee Moose, фитнес-клуб GymGym, Европейский гимнастический центр, «Улыбка радуги», «Л’Этуаль», аптека «Неофарм» и магазин товаров для дома «Домаркет». В «Неве» — хинкальная «эZо», израильское бистро Dizengof99, кофейня «Соседи» и те же Tele2 с аптекой и «Л’Этуалем».

На крыше районных центров оборудовали открытые террасы для отдыха. Там будут проводиться творческие мастерские, сезонные ярмарки, спортивные и развлекательные мероприятия, а также кинопоказы в теплое время года.

В обоих центрах пройдет персональная выставка современного художника Андрея Люблинского. Он известен москвичам по красным человечкам и желтой утке в парке Горького.