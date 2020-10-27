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Масочный режим стал всероссийским, Розенбаум перепел Моргенштерна и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:37

В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Количество смертей за сутки максимальное за время пандемии — 320.

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране и рекомендовал заведениям не работать ночью. Московские власти ограничивать время работы клубов и ресторанов не собираются.

В центральной районной больнице Куйбышева не хватает мест для пациентов. Больных COVID-19 разместили не только в коридорах, но и на лестничной площадке.

Александр Лукашенко потребовал отчислять студентов, участвующих в протестах. «Отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу», — заявил он.

Политтехнолог и колумнист «Афиши Daily» Виталий Шкляров покинул Беларусь. О его освобождении просил лично госсекретарь США Майк Помпео.

«Зона права» подсчитала размер среднего штрафа в России за домашнее насилие. В первой половине 2020 года он составил 5323 рубля.

Forbes составил рейтинг ютьюб-блогеров с самыми высокими доходами. Первое место в нем заняли авторы шоу «Что было дальше?».

В программу «Вечерний Ургант» вернулась рубрика «Поп-стоп». На этот раз Александр Розенбаум исполнил треки Niletto, Моргенштерна и Элджея, Давы и Филиппа Киркорова.

Казахстан сделал фразу «Very nice!» («Нраица!») из фильма «Борат» слоганом новой рекламной кампании. По мнению главы национальной организации Kazakh Tourism, эта фраза идеально описывает туристические возможности страны.

В московской галерее «Беляево» откроется выставка к 80-летию Дмитрия Пригова. На ней можно будет увидеть фотографии концептуалиста, послушать его рассказы и познакомиться с авторской экскурсией по московским «писательским» местам.

Netflix и Ubisoft решили расширить франшизу Assassin’s Creed за пределами игрового мира. В планах партнеров — сериал, аниме и несколько мультсериалов по культовой серии игр.

В сети появился трейлер фильма «Полночное небо» с Джорджем Клуни. Картина выйдет на Netflix 23 декабря.

Гарри Стайлз поделился клипом на песню «Golden». Съемки проходили на итальянском побережье Амальфи.

«Афиша» запустила новый раздел «Мероприятия», где организаторы сами оставляют анонсы ивентов. Это может быть что угодно — от онлайн-конференций до офлайн-вечеринок или бранчей для собак.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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