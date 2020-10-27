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Госдума планирует закупить позолоченные наборы посуды, в том числе икорницы и кубок

Анастасия Цой
Сегодня в 20:56

Госдума России планирует до конца года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике «Златоустовская гравюра», пишет РИА «Новости».

На портале госзакупок, в разделе «Планирование», опубликован запрос цен на позолоченные наборы посуды: один охотничий набор «Собаки», состоящий из круглой фляжки и трех рюмок, и два набора «Черный кофе», каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. Также в перечне икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, и один кубок.

Основные материалы изделий — латунь, никель, позолота пробы 999,9. Некоторые предметы включают фарфор и драгоценные камни.

Кроме того, в техзадании говорится: «Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из натурального дерева с наружным покрытием шпоном, покрытым лаком. Изделия должны размещаться на деревянном основании с подложкой и ложементом из бархата синего цвета и накрываться крышкой по всей длине изделия. Крышка должна крепиться к основанию металлическим замком из металла желтого цвета. На коробке должен быть нанесен логотип Государственной думы ФСРФ способом прожига».

В документах не уточняется цена контракта и для кого предназначена сувенирная продукция.

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