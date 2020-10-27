В Псковской области проведут митинг на кладбище. На нем выступят против закрытия отделения больницы

В городе Невель Псковской области жители согласовали место для митинга против закрытия инфекционного отделения больницы. Им оказалось братское кладбище, сообщает «Север.Реалии».

Такое место для проведения акции выбрал глава районной администрации Олег Майоров. По его словам, в Невельском районе есть одно специально отведенное место для проведения публичных мероприятий. Пикеты в других точках будут нарушением закона, отметил чиновник.

Организаторы митинга просили власти согласовать акцию на площади в центре города. Однако теперь они согласятся с переносом места акции. Как отмечает активистка Екатерина Клокова, людям важно иметь возможность публично высказать свое несогласие с закрытием инфекционного отделения больницы.

«Конечно, меня смущает, что там захоронения, а мы придем со своим митингом. Не хотелось бы, чтобы это было воспринято как неуважение к погибшим, но этот перенос — не наше решение. Но у нас, жителей Невеля, нет выхода, мы соглашаемся на вариант властей, чтобы нас увидели и услышали», — сказала она.

О закрытии инфекционного отделения Невельской межрайонной больницы стало известно в начале сентября. Главврач объяснил закрытие «модернизацией инфекционной службы». По словам псковского комитета по здравоохранению, решение «целесообразно и не подлежит пересмотру». Однако более 200 местных жителей выступили против него.