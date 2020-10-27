Фильм «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд выйдет в российский прокат в феврале

Фильм «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в главной роли выйдет в российский прокат 4 февраля.

Картина откроет 30-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который стартует 3 ноября в Петербурге.

«Земля кочевников» рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется на фургоне, как кочевник, в путешествие по Америке. В проекте принимали участие и настоящие кочевники.

Трейлер можно посмотреть здесь. Режиссером фильма выступила Хлоя Чжао, которая также снимает супергеройский фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек.

В этом году «Земля кочевников» получила главный приз Венецианского кинофестиваля.