Netflix снимет сериал по мотивам Assassin’s Creed

Стриминговый сервис Netflix вместе с разработчиком видеоигр Ubisoft снимет сериал по мотивам серии игр Assassin’s Creed. Как стало известно The Hollywood Reporter, сейчас шоу находится на стадии разработки, для него ищут шоураннера.

Сериал станет частью более широкого проекта Netflix и Ubisoft по адаптации Assassin’s Creed для телеэкранов. Также в планах партнеров — выпуск анимэ и других мультсериалов по вселенной франшизы.

«Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое так любят Assassin’s Creed», — сказал вице-президент направления Originals в Netflix Питер Фридлендер.

Сроки выхода сериала и других проектов по Assassin’s Creed не уточняются.

Это не первое шоу Netflix, в основу которого легла популярная видеоигра. В декабре прошлого года свет увидел первый сезон «Ведьмака», основанного на одноименной игре, а в следующем году сервис намерен выпустить анимационный сериал по мотивам Resident Evil.