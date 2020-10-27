Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере стал лидером рейтинга бойцов UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые за время своей карьеры поднялся на первое место в общем рейтинге бойцов UFC. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху. И конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал боец.

Он подчеркнул, что ничего не далось ему просто так. Лидерство в рейтинге Нурмагомедов назвал работой всей своей жизни.

24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гейтжи. В речи после боя он заявил о завершении своей карьеры.

Для Нурмагомедова это была третья защита титула. Он стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту. 6 октября 2018 года он защитил титул в бое против ирландца Конора МакГрегора, а 7 сентября 2019 года — в схватке против американца Дастина Пуарье. Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.

Бой против Джастина Гейтжи был первым за карьеру бойца, который прошел без Абдулманапа Нурмагомедова. Отец и тренер спортсмена скончался из‑за осложнений от коронавируса 3 июля 2020 года.