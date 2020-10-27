«Зона права»: в России средний штраф за домашнее насилие составил 5323 рубля

Средний штраф по делам о семейно-бытовом насилии в первой половине 2020 года составил 5323 рубля. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на подсчет «Зоны права».

Правозащитники изучили статистику cудебного департамента при Верховном суде России о делах в том числе по статьям «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Побои».

По первой статье за первые шесть месяцев года осудили 754 человека, по второй статье к административной ответственности привлекли более 50 тыс. человек. Из них более 41 тыс. правонарушителей получили штрафы на общую сумму больше 218 млн рублей.

Исходя из этих данных, и был подсчитан средний штраф за насилие в семье. Как отмечает «Зона права», за аналогичный период в прошлом году средний штраф составлял 5381 рубль, то есть на 58 рублей больше.

В марте кризисный центр «Анна» представил доклад, в котором говорилось, что почти каждая десятая убитая в мире женщина проживала в России.

В 2017 году Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье, несмотря на протесты общественных организаций. С конца прошлого года Совфед готовит закон о профилактике домашнего насилия, который предполагает реабилитацию пострадавших и запрет агрессорам приближаться к жертве.

Согласно статистике, в 70–75% случаев домашнего насилия жертвами становятся женщины, а если речь идет о насилии между супругами ― их доля достигает 91%.

При этом 97% пострадавших, которые обращались в полицию, не получили от нее помощи. А 38% убийств женщин совершают их партнеры-мужчины.