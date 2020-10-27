«Академия Звука» открыла дополнительный конкурсный набор

Команда музыкального проекта «Академия Звука» объявила об открытии дополнительного конкурсного набора и новых призах. До 17 декабря любой музыкант от 18 до 35 лет может принять участие и выиграть один из пяти призов от «ВКонтакте».

Для этого нужно выложить на своей странице в «ВКонтакте» видеоролик с живым исполнением авторской песни, сопроводив его хэштегом «#АкадемияЗвука». Работа может быть исполнена на любом языке и в любом жанре.

Те, кто не прошел первоначальный отбор, могут подать заявку заново. У организаторов одно условие: в заявке не должно быть ненормативной лексики.

«При первоначальном отборе было подано колоссальное количество заявок. Конечно, обучить более 16 тыс. человек возможностей у проекта и его преподавательского состава пока нет. Но возможности в онлайне не ограничены — лекции и мастер-классы доступны абсолютно каждому на ресурсах «Академии Звука» в сети», — заявила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Пятеро победителей конкурса получат пакеты рекламной поддержки от «ВКонтакте»: купон на таргетированную рекламу в 20 тыс. рублей, попадание в топ сообществ и публичных страниц на одну неделю и аудиорекламу на 500 тыс. прослушиваний.

Голосование за победителей пройдет в три этапа. Лонглист номинации составят эксперты «Академии Звука» под руководством музыканта и продюсера Андрея Рыжкова. Список из 9 финалистов составит жюри, а победители будут выбраны и объявлены в результате открытого голосования пользователями «ВКонтакте».

Проект подготовили Роскультцентр, «Центр кинофестивалей и международных программ», агентство «Параллель», mgmt.run и Фонд президентских грантов.