«ВКонтакте» запустила музыкальные рекомендации от сообществ-кураторов

Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные рекомендации от тематических сообществ. Теперь, чтобы найти новые треки, пользователям не придется заходить на страницу музыкального сообщества — они уже будут добавлены в блок «Кураторы» в разделе «Музыка».

Среди первых кураторов — сообщества «Рифмы и панчи», «Другая музыка», «Родной звук», а также группы Московской филармонии и Мариинского театра. У «Афиши» тоже есть музыкальное сообщество, которое курирует редактор Николай Овчинников. Его подборки вместе с остальными будут отображаться в музыкальном разделе, если на них подписаться на странице куратора.

Сейчас блок со всеми рекомендациями от сообществ доступен во вкладке «Обзор», но скоро он появится и во вкладке «Для вас». Там уже будут размещаться карточки сообществ, которые, согласно анализу алгоритмов, будут интересны пользователю.

«Тематические сообщества для многих становятся проводниками в мире музыки. Они обращают внимание подписчиков на перспективные новинки и нишевые проекты, знакомят с малоизвестными треками популярных исполнителей. Блоком «Кураторы» мы хотим акцентировать внимание на таких пабликах — дать им возможность выйти к многомиллионной аудитории. Пользователи же смогут быстрее находить новые песни и кумиров», — отмечает руководитель команды «Музыка» Андрей Капитанов.

В начале октября «ВКонтакте» объявила о первом с 2016 года обновлении фирменного стиля. Соцсеть изменила логотип и веб-версию сайта, а также добавила собственный шрифт.