Следующий запуск Crew Dragon к МКС назначили на 14 ноября

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 ноября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«НАСА и SpaceX нацелены провести запуск первого сменного экипажа к космической станции 14 ноября, в 19.49 по времени Восточного побережья США (15 ноября, в 3.49 по московскому времени. — Прим. ред.)», — уточнило космическое агентство.

В состав экипажа SpaceX Crew-1 войдут американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сойти Ногути. Ракета-носитель Falcon 9 будет запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет второй пилотируемый полет на Crew Dragon. В первый раз корабль вышел на орбиту и пристыковался к МКС 31 мая. На его борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Запуск Crew Dragon — первый за последние девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на космическом корабле местного производства. До этого американских астронавтов доставляли на МКС только российскими «Союзами».